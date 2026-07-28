Faire commune ? Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Faire commune ?

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04 22:00:00

Date(s) :

2027-02-04

Entrez dans le grand cabaret de l’Histoire et laissez-vous conter 150 ans de mouvement ouvrier et de progrès sociaux en France, avec humour et en musique !

En mettant à l’honneur des héros de l’ombre ayant véritablement existé, Faire Commune ? nous raconte La Commune de Paris, le Front populaire, le Conseil National de la Résistance et la grève des mineurs de 1963, mais aussi et surtout l’engagement citoyen et la solidarité.

Lecture avec Leonor Stirman et Garance Guierre Une histoire du droit des femmes le vendredi 05 février

à 18h30 à la BMGG, entrée libre. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Faire commune ?

L’événement Faire commune ? Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret