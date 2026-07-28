Faire commune ? Espace Fayolle Guéret
jeudi 4 février 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Faire commune ?
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:30:00
fin : 2027-02-04 22:00:00
Date(s) :
2027-02-04
Entrez dans le grand cabaret de l’Histoire et laissez-vous conter 150 ans de mouvement ouvrier et de progrès sociaux en France, avec humour et en musique !
En mettant à l’honneur des héros de l’ombre ayant véritablement existé, Faire Commune ? nous raconte La Commune de Paris, le Front populaire, le Conseil National de la Résistance et la grève des mineurs de 1963, mais aussi et surtout l’engagement citoyen et la solidarité.
Lecture avec Leonor Stirman et Garance Guierre Une histoire du droit des femmes le vendredi 05 février
à 18h30 à la BMGG, entrée libre. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Faire commune ?
L’événement Faire commune ? Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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