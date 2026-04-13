Faire émerger une mode lesbienne avant la lettre : enjeux et défis de l’enquête historique, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Faire émerger une mode lesbienne avant la lettre : enjeux et défis de l’enquête historique, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Faire émerger une mode lesbienne avant la lettre : enjeux et défis de l’enquête historique Samedi 6 juin, 12h30 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00
Existait-il une mode lesbienne au XIXe siècle ? La question, à l’origine de l’exposition que le Palais Galliera ouvrira en septembre 2026, pose de nombreuses difficultés, à commencer par l’anachronisme des termes et la difficulté à observer un fait de mode qu’aucun artefact ne semble à première vue documenter. C’est à ces enjeux, ceux de la définition d’un sujet et de la création d’un terrain de recherche situé à la croisée de l’histoire de la mode, de l’histoire matérielle et de la théorie queer, que la présente communication s’intéressera.
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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