Fais la chose juste, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Fais la chose juste Mercredi 19 mai 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T20:30:00+02:00 – 2027-05-19T21:40:00+02:00

Fin : 2027-05-19T20:30:00+02:00 – 2027-05-19T21:40:00+02:00

Le Théâtre Rutebeuf inaugure cette saison un nouveau rendez-vous consacré à la création clichoise émergente. Pour ouvrir ce temps fort, nous accueillons Fais la chose juste, le premier texte de la metteuse en scène clichoise Clémentine Billy.

Nourri par les témoignages d’anciens habitants de la cité Sanzillon, ce spectacle se situe à la frontière du documentaire et de la fiction. Dans une cité promise à la démolition, plusieurs habitants voient vaciller leurs repères. Face à l’incertitude, ils tentent de préserver ce qui les relie : leurs souvenirs, leur quartier et les liens qu’ils ont tissés au fil des années.

Portée par six interprètes, cette fable contemporaine mêle humour, émotion et énergie collective pour raconter ce moment où un lieu familier s’apprête à disparaître. À travers des trajectoires intimes, elle interroge notre rapport à la mémoire, aux transformations urbaines et à la place que chacun cherche à trouver dans un monde en perpétuel mouvement.

Créé à partir d’une histoire profondément ancrée dans le territoire clichois, Fais la chose juste porte un regard sensible et profondément humain sur celles et ceux qui habitent la ville.

Une ouverture idéale pour ce nouveau rendez-vous dédié aux artistes qui font vivre la création à Clichy.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Inspiré de témoignages d’habitants de la cité Sanzillon, ce spectacle suit des habitants face à la démolition de leur quartier, tentant de préserver leurs souvenirs et leurs liens…

Elise Py