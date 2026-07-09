Fais la chose juste conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Le Théâtre Rutebeuf

inaugure cette saison un nouveau rendez-vous consacré à la création clichoise

émergente. Pour ouvrir ce temps fort, nous accueillons Fais la chose juste, le premier texte de la metteuse en scène

clichoise Clémentine Billy.

Nourri par les

témoignages d’anciens habitants de la cité Sanzillon, ce spectacle se situe à

la frontière du documentaire et de la fiction. Dans une cité promise à la

démolition, plusieurs habitants voient vaciller leurs repères. Face à

l’incertitude, ils tentent de préserver ce qui les relie : leurs souvenirs,

leur quartier et les liens qu’ils ont tissés au fil des années.

Portée par six

interprètes, cette fable contemporaine mêle humour, émotion et énergie

collective pour raconter ce moment où un lieu familier s’apprête à disparaître.

À travers des trajectoires intimes, elle interroge notre rapport à la mémoire,

aux transformations urbaines et à la place que chacun cherche à trouver dans un

monde en perpétuel mouvement.

Créé à partir d’une

histoire profondément ancrée dans le territoire clichois, Fais la chose juste porte un regard sensible et profondément humain

sur celles et ceux qui habitent la ville.

Inspiré de témoignages d’habitants de la cité Sanzillon, ce spectacle suit des habitants face à la démolition de leur quartier, tentant de préserver leurs souvenirs et leurs liens, entre humour et émotion.

Le mercredi 19 mai 2027

de 20h30 à 21h35

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-19T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-20T00:35:00+02:00

Date(s) : 2027-05-19T20:30:00+02:00_2027-05-19T21:35:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5661&lng=1



Afficher la carte du lieu conservatoire Léo Delibes et trouvez le meilleur itinéraire

