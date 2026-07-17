Fais ton cinéma !, Médiathèque Des Chartreux, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Fais ton cinéma ! Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Petits et grands sont conviés à une séance de cinéma. Venez découvrir une sélection de courts-métrages, suivie d’un atelier créatif.

À partir de 6 ans. Venez en famille !

Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238162 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

© Biblis en folie