Fait main, le savoir-faire de l’atelier restauration, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Fait main, le savoir-faire de l’atelier restauration Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 17h15 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dimanche : 14h15, 15h, 15h45, 16h15, 17h15 /

Durée : 30 min. Inscription sur place. Groupes de 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

34 kilomètres linéaires de documents sont aujourd’hui destinés à être conservés définitivement.

Soumis aux dégradations du temps, aux manipulations des hommes et à de multiples agressions (lumière, humidité, insectes, moisissures…), ce patrimoine peut être extrêmement fragile. L’atelier de reliure-restauration examine et répare les documents afin de permettre qu’ils soient consultés et transmis aux générations futures dans les meilleures conditions possibles.

Un atelier découverte propose de dévoiler les facettes du métier de relieur-restaurateur, démonstration de savoir-faire à l’appui.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

34 kilomètres linéaires de documents sont aujourd’hui destinés à être conservés définitivement.

© Archives départementales du Morbihan