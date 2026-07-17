Faites de la musique !, Parc François Mitterrand, Bondy
lundi 21 juin 2027 · Parc François Mitterrand · Bondy
Informations pratiques
Faites de la musique ! Lundi 21 juin 2027, 18h00 Parc François Mitterrand Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00
Le Conservatoire sort de ses murs pour vous accueillir en musique dans le parc.
Nos rendez-vous du 21 juin sont bien connus des Bondynois ; alors, même si nous prévoyons des bancs, n’hésitez pas à apporter votre siège pliant !
Chorale, fanfare de trompettes, orchestre à vent et bien d’autres surprises vous attendent en plein air !
Parc François Mitterrand 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
Fête de la musique
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