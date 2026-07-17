Faites de la musique !, Parc François Mitterrand, Bondy

Informations pratiques

Faites de la musique ! Lundi 21 juin 2027, 18h00 Parc François Mitterrand Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00

Le Conservatoire sort de ses murs pour vous accueillir en musique dans le parc.

Nos rendez-vous du 21 juin sont bien connus des Bondynois ; alors, même si nous prévoyons des bancs, n’hésitez pas à apporter votre siège pliant !

Chorale, fanfare de trompettes, orchestre à vent et bien d’autres surprises vous attendent en plein air !

Parc François Mitterrand 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Fête de la musique