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Faites de la musique !, Parc François Mitterrand, Bondy

lundi 21 juin 2027 · Parc François Mitterrand · Bondy

Faites de la musique !, Parc François Mitterrand, Bondy

Informations pratiques

Début
lundi 21 juin 2027
Fin
lundi 21 juin 2027
Lieu
Parc François Mitterrand
Adresse
23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy
Ville
93140 Bondy
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Entrée libre

Faites de la musique ! Lundi 21 juin 2027, 18h00 Parc François Mitterrand Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2027-06-21T18:00:00+02:00 – 2027-06-21T19:30:00+02:00

Le Conservatoire sort de ses murs pour vous accueillir en musique dans le parc.
Nos rendez-vous du 21 juin sont bien connus des Bondynois ; alors, même si nous prévoyons des bancs, n’hésitez pas à apporter votre siège pliant !
Chorale, fanfare de trompettes, orchestre à vent et bien d’autres surprises vous attendent en plein air !

Parc François Mitterrand 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
Fête de la musique

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