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Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux

Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux

Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Départ du Casino

Adresse : 1315 avenue de Paris

Ville : 58320 Pougues-les-Eaux

Département : Nièvre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pougues-les-Eaux

Faites de la N7 traversée de véhicules anciens

Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Dans le cadre de Faites de la N7, des centaines de véhicules s’élanceront du Casino de Pougues pour une quarantaine de kilomètres dans les villages alentours.

Venez les admirer lors de leur passage chez vous !

Horaires (approximatifs et estimés !) de passage des voitures dans les communes
Départ de Pougues 8h30
Tronsanges 9h
La Marche 9h10
Chaulgnes 9h30
Guérigny Urzy 9h50
Varennes-Vauzelles 10h10
Vernuche 10h15
Retour à Pougues à partir de 10h30

Attention, pas d’arrêt dans les communes.

Le reste de la journée animations gratuites en ville (concerts, défilé de mode vintage, 500 véhicules…)   .

Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01  jaimepougues@gmail.com

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English : Faites de la N7 traversée de véhicules anciens

L’événement Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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