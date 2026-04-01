Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Faites de la N7 traversée de véhicules anciens

Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre de Faites de la N7, des centaines de véhicules s’élanceront du Casino de Pougues pour une quarantaine de kilomètres dans les villages alentours.

Venez les admirer lors de leur passage chez vous !

Horaires (approximatifs et estimés !) de passage des voitures dans les communes

Départ de Pougues 8h30

Tronsanges 9h

La Marche 9h10

Chaulgnes 9h30

Guérigny Urzy 9h50

Varennes-Vauzelles 10h10

Vernuche 10h15

Retour à Pougues à partir de 10h30

Attention, pas d’arrêt dans les communes.

Le reste de la journée animations gratuites en ville (concerts, défilé de mode vintage, 500 véhicules…) .

Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com

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English : Faites de la N7 traversée de véhicules anciens

L’événement Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)