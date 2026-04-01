Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux
Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Départ du Casino Pougues-les-Eaux dimanche 19 avril 2026.
Pougues-les-Eaux
Faites de la N7 traversée de véhicules anciens
Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Dans le cadre de Faites de la N7, des centaines de véhicules s’élanceront du Casino de Pougues pour une quarantaine de kilomètres dans les villages alentours.
Venez les admirer lors de leur passage chez vous !
Horaires (approximatifs et estimés !) de passage des voitures dans les communes
Départ de Pougues 8h30
Tronsanges 9h
La Marche 9h10
Chaulgnes 9h30
Guérigny Urzy 9h50
Varennes-Vauzelles 10h10
Vernuche 10h15
Retour à Pougues à partir de 10h30
Attention, pas d’arrêt dans les communes.
Le reste de la journée animations gratuites en ville (concerts, défilé de mode vintage, 500 véhicules…) .
Départ du Casino 1315 avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com
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English : Faites de la N7 traversée de véhicules anciens
L’événement Faites de la N7 traversée de véhicules anciens Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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