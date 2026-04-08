Faites des Jardins ! Gourdon
Faites des Jardins ! Gourdon vendredi 1 mai 2026.
Gourdon
Faites des Jardins !
Esplanade des Cordeliers Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01
La ''Faites des jardins'' de Gourdon revient pour sa quatrième édition
La ''Faites des jardins'' de Gourdon revient pour sa quatrième édition. Cette année, elle s’installera sous chapiteau sur l’esplanade des Cordeliers, les 1er, 2 et 3 mai de 10h30 à 18h30 et accompagnera l’ouverture de la biennale, organisée par le CAC.
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Esplanade des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65 contact@mjcgourdon.fr
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English :
Gourdon’s ''Faites des jardins'' returns for its fourth edition
L’événement Faites des Jardins ! Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par Département du Lot
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