Faites du vélo à Cajarc Cajarc
Faites du vélo à Cajarc Cajarc samedi 20 juin 2026.
Cajarc
Faites du vélo à Cajarc
Place de la gare Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Manifestation festive autour du vélo proposant animations, démonstrations de trial, bourse aux vélos, atelier de réparations, balade et parade à Cajarc
Manifestation festive autour du vélo proposant animations, démonstrations de trial, bourse aux vélos, atelier de réparations, balade et parade à Cajarc. L’événement met à l’honneur les mobilités douces dans une ambiance conviviale avec petite restauration et buvette sur place. Un dress code vert est proposé aux participants.
Réservation conseillée par téléphone
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Place de la gare Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 41
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English :
Festive bicycle event featuring entertainment, trial demonstrations, bike market, repair workshop, ride and parade in Cajarc
L’événement Faites du vélo à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Figeac
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