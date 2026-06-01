Cajarc

Faites du vélo à Cajarc

Place de la gare Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Manifestation festive autour du vélo proposant animations, démonstrations de trial, bourse aux vélos, atelier de réparations, balade et parade à Cajarc

Manifestation festive autour du vélo proposant animations, démonstrations de trial, bourse aux vélos, atelier de réparations, balade et parade à Cajarc. L’événement met à l’honneur les mobilités douces dans une ambiance conviviale avec petite restauration et buvette sur place. Un dress code vert est proposé aux participants.

Réservation conseillée par téléphone

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Place de la gare Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 41

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English :

Festive bicycle event featuring entertainment, trial demonstrations, bike market, repair workshop, ride and parade in Cajarc

L’événement Faites du vélo à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Figeac