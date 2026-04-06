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FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES AUXERREXPO Auxerre

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES AUXERREXPO Auxerre

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES AUXERREXPO Auxerre samedi 25 avril 2026.

Lieu : AUXERREXPO

Adresse : Rue des plaines de l'Yonne

Ville : 89000 Auxerre

Département : 89

Début : 2026-04-25

Fin : 2026-04-25

Heure de début : 20:30

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89

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