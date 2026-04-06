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FAITES L’APERO PAS LA GUERRE LE PALAIS D’AURON Bourges

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE LE PALAIS D’AURON Bourges

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE LE PALAIS D’AURON Bourges samedi 20 février 2027.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2027-02-20

Fin : 2027-02-20

Heure de début : 20:30

FAITES L’APERO PAS LA GUERRE Début : 2027-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

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