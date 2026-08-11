Informations pratiques

Bourges

Concert Sur mesure

40 Rue Moyenne Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Laissez-vous surprendre par la rencontre harmonieuse du trombone et du piano lors d’un concert proposé par le groupe Sur Mesure.

Le groupe Sur Mesure vous invite à découvrir un dialogue musical original entre le trombone et le piano. La sonorité chaleureuse et puissante du trombone se mêle à la finesse du piano pour offrir un concert riche en nuances et en émotions.

Une parenthèse musicale à partager, portée par la complicité des artistes et l’élégance de ces deux instruments. .

40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 07

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English :

Let yourself be captivated by the harmonious blend of the trombone and the piano at a concert presented by the group Sur Mesure.

L’événement Concert Sur mesure Bourges a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES