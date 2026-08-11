Concert Sur mesure Bourges
mercredi 12 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Sur mesure
40 Rue Moyenne Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Laissez-vous surprendre par la rencontre harmonieuse du trombone et du piano lors d’un concert proposé par le groupe Sur Mesure.
Le groupe Sur Mesure vous invite à découvrir un dialogue musical original entre le trombone et le piano. La sonorité chaleureuse et puissante du trombone se mêle à la finesse du piano pour offrir un concert riche en nuances et en émotions.
Une parenthèse musicale à partager, portée par la complicité des artistes et l’élégance de ces deux instruments. .
40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 07
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English :
Let yourself be captivated by the harmonious blend of the trombone and the piano at a concert presented by the group Sur Mesure.
L’événement Concert Sur mesure Bourges a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES
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