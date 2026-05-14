Faites place, un festival inclusif avec de la danse, du théâtre, de la musique… et un bal Place Maurice Chevalier Paris
Faites place, un festival inclusif avec de la danse, du théâtre, de la musique… et un bal Place Maurice Chevalier Paris samedi 6 juin 2026.
Faites Place, c’est un
événement coorganisé par trois fortes entités culturelles du 20e arrondissement
qui ont décidé de s’unir de nouveau pour faire de cette journée un événement
fédérateur où tout le monde se sente concerné et participe activement à
l’inclusion et à la sensibilisation sur le handicap.
La
compagnie de danse inclusive Les chemins de la danse
s’inscrit dans un processus de démocratie culturelle qui s’engage à rendre
accessible la danse à tous les publics et à des personnes de tous âges, de tous
horizons et de toutes mobilités.
La
compagnie de théâtre Apparente est une compagnie inclusive
qui vient questionner la possibilité de se professionnaliser dans le monde du
spectacle vivant pour des adultes en situation de handicap mental et/ou psychique .
L’association Septembre
Indien, une association déclarée d’intérêt général qui organise quatre
événements par an, notamment le festival Septembre Indien, un festival de
toutes les musiques en septembre de chaque année et qui en sera à sa 5ème
édition en 2026.
Une
programmation réunissant des concerts, de la danse, un bal, du théâtre… avec
des acteurs culturels en situation de handicap.
Un
temps festif, inclusif, solidaire et gratuit dans un environnement rendu aux
piétons pour favoriser les rencontres et la circulation du public.
Seront
aussi présentes des associations, notamment celles hébergées à la résidence de
l’accessibilité à la Mairie du 20e dont ATFAL, CLE Autistes, les Battantes face
aux handicaps, le Relais Atypique…
Un festival solidaire avec de la danse, du théâtre, de la musique et un bal qui aura lieu pour la deuxième année consécutive autour de la diversité et de l’inclusion. Un événement culturel afin de sensibiliser, d’informer et d’acculturer le public sur le thème de la place des personnes en situation de handicap dans le milieu artistique.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Place Maurice Chevalier Place Maurice Chevalier, 75020, Paris, France 75020 Paris
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