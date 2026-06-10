Fakear en concert Le Cargö Caen
Fakear en concert Le Cargö Caen vendredi 6 novembre 2026.
Caen
Fakear en concert
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:30:00
fin : 2026-11-06 23:59:00
Date(s) :
2026-11-06
Fakear, ou Théo, on le connaît bien. Il est présent depuis plus de 10 ans sur la scène électronique française. Fakear a décidé de nous offrir, le 4 septembre prochain, a nice place to be. Avec ce disque, il compte bien prendre une place de choix dans les représentants français de la Bass Music.
Fakear, ou Théo, on le connaît bien. Il est présent depuis plus de 10 ans sur la scène électronique française, et a priori cette ancienneté nous dispense de présentation. Identifié, un peu vite, comme faisant partie de la famille “des mecs qui font piou-piou sur une machine en live”, ou encore grand habitué de vos playlists “chill-relax-beats”, il semblerait qu’on ait rangé l’artiste dans une case devenue trop étroite pour lui.
Après 7 albums Fakear a décidé de nous offrir, le 4 septembre prochain, a nice place to be. Avec ce disque, il compte bien prendre une place de choix dans les représentants français de la Bass Music, et nous faire voir le fil d’argent dans la grisaille d’aujourd’hui.
C’est là, entouré de ses amis et confiant, qu’il nous dévoile un album, plus vivant, plus brut, plus intime aussi, presque comme une reconnexion avec l’autre, à la fois dans l’énergie et dans le besoin de lien.
Plus on avance, plus on se rend compte que a nice place to be est un album club, avec ses peak time, ses moments de joie, son énergie communicative et puis aussi parfois (comme dans “sage & lavender” et “souvenir”) on est pris par la main pour un voyage au pays du downtempo comme Théo sait si bien faire. .
Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fakear en concert
Fakear, or Théo, is no stranger to us. He’s been a fixture on the French electronic music scene for over 10 years. Fakear has decided to give us a nice place to be on 4 September. With this album, he intends to take his place as one of France’s leading exponents of bass music.
L’événement Fakear en concert Caen a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Fan-Zone Coupe du monde de foot 2026 à l’Hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen 16 juin 2026
- Atelier Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen 17 juin 2026
- Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen 17 juin 2026
- Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte | COMPLET Rue Doyen Morière Caen 18 juin 2026
- Concert Happy Hour The songwriters The People Caen Caen 18 juin 2026