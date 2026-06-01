Falbalas, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Falbalas Samedi 6 juin, 13h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Philippe Clarence (Raymond Rouleau), célèbre couturier parisien et séducteur invétéré, est très en retard pour la création de sa nouvelle collection. Lors d’un rendez-vous avec son meilleur ami Daniel Rousseau (Jean Chevrier), par ailleurs fils de l’un de ses fournisseurs, il s’éprend de Micheline (Micheline Presle), la fiancée de celui-ci. Au fil des jours, son amour pour elle ne cesse de croître. Falbalas est à la fois une invitation à plonger dans le quotidien d’une maison de haute couture et un grand mélodrame aux accents surréalistes. Signant là son premier scénario original, Jacques Becker a su nourrir son récit d’une part toute personnelle, comme il le rappelait dans un entretien accordé en 1954 à Jacques Rivette et François Truffaut pour les Cahiers du cinéma : « J’ai voulu faire un film sur un milieu frivole comme la couture, que je connaissais bien, puisque ma mère y a commencé sa vie. »

Avec Raymond Rouleau, Micheline Presle, Jean Chevrier

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Jacques Becker, Falbalas, 1944 © Studio Canal – Les Acacias