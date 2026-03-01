Fanfare à la neige avec Bokale Brass Band Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan
Fanfare à la neige avec Bokale Brass Band Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan samedi 21 mars 2026.
Fanfare à la neige avec Bokale Brass Band
Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-03-21 12:00:00
fin : 2026-03-21 14:00:00
2026-03-21
Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la fanfare Bokale Brass Band, qui résonne au son de la musique et de la fête de la Nouvelle Orléans !
De 12h à 14h au Pla d’Adet
De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan
Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
English :
Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the Bokale Brass Band, resounding to the sounds of New Orleans music and festivities!
12pm to 2pm at Pla d’Adet
4:30 pm to 7:30 pm in the village streets of Saint-Lary Soulan
