Fanfare à la neige avec Bokale Brass Band Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan

Fanfare à la neige avec Bokale Brass Band

Pla d’Adet et village 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21 12:00:00

fin : 2026-03-21 14:00:00

2026-03-21

Que ce soit sur les pistes ou dans les rues du village de Saint-Lary, profitez d’un moment musical avec la fanfare Bokale Brass Band, qui résonne au son de la musique et de la fête de la Nouvelle Orléans !

De 12h à 14h au Pla d’Adet

De 16h30 à 19h30 dans les rues du village de Saint-Lary Soulan

English :

Whether on the slopes or in the streets of Saint-Lary village, enjoy a musical moment with the Bokale Brass Band, resounding to the sounds of New Orleans music and festivities!

12pm to 2pm at Pla d’Adet

4:30 pm to 7:30 pm in the village streets of Saint-Lary Soulan

