Fanon, chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville – Abdenour Zahzah, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini, Aix-en-Provence

Fanon, chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville – Abdenour Zahzah Jeudi 18 juin, 14h30 École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini Bouches-du-Rhône

4€ > 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:30:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:30:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00

Projection dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur modérée par Khaled Bouzidi, directeur de rhizome à Alger

Institut de l’Image

École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini – 57, rue Émile Tavan 13100 Aix-en-Provence

Tarifs 4€ > 8€

École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini 57, rue Émile Tavan 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.esaaix.fr/ESAAIX Inscrite au coeur d’Aix-en-Provence et jouissant d’une architecture exceptionnelle classée « architecture contemporaine remarquable » en 2019, l’ESAAIX, au travers de l’ensemble de son équipe, porte une naturelle attention aux paysages, à leur diversité, à leur occupation et à leur évolution. La pédagogie de projets qui en résulte, propre à initier de nombreuses expériences de recherche-création, irrigue littéralement la typologie des enseignements et la vie scolaire. Il est dans la culture de l’école de développer cette poétique de l’environnement au travers de dispositifs innovants et à partir de démarches pédagogiques situées. Les étudiant·es et les enseignant·es inventent des méthodes exploratoires pour travailler ensemble et produire des formes dans la confrontation des pratiques artistiques.

L’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, en étant un formidable foyer d’expérimentation collective vise à être un établissement pleinement ouvert. Elle est un lieu en prise avec la réalité du monde actuel, ses bouleversements et ses questionnements artistiques. Les chocs et les dérèglements, sociaux ou climatiques, nous engagent à considérer autrement nos modes de coexistences et de fonctionnement. C’est en élargissant et en redéfinissant nos coopérations (localement, nationalement et internationalement) que nous relevons le défi d’une nécessaire adaptabilité de la vie d’une école aujourd’hui, dont la nature même est de demeurer en perpétuelle mutation.

Projection dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Fanon, chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville d’Abdenour Zahzah