Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes !, Halle du marché neuf, Gif-sur-Yvette

Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes ! Dimanche 21 juin, 21h00 Halle du marché neuf Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Nanafuvilo Tribute Pink Floyd

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Halle du marché neuf place du marché Neuf Chevry Gif-sur-Yvette 91190 Chevry Essonne Île-de-France [{« link »: « https://outlook.office.com/84014c2c-d635-4a85-8af7-071498325054 »}]

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