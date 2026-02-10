Fantastique George Sand Aubigny-sur-Nère
Fantastique George Sand Aubigny-sur-Nère vendredi 30 octobre 2026.
Fantastique George Sand
Place de la résistance Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
#CD18 Lecture, chant et danse s’entrelacent pour donner vie à une création fantastique et sensorielle.
Une création originale: lecture théâtralisée et musicale, mêlant texte de l’autrice, chant et danse, dans un univers fantastique. Avec la complicité de la compagnie Les Poupées Russes. Tout public à partir de 7 ans 0 .
Place de la résistance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06 biblio1@aubigny-sur-nere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Reading, singing and dancing intertwine to give life to a fantastic, sensory creation.
L’événement Fantastique George Sand Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY