Fantôme SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Fantôme

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Partenariat entre le Périscope, Le Spot, Jazz 70 et Paloma

Hors les murs Plateau Sportif du Mont Duplan Nîmes Collectif la Méandre

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Partnership between P%E9riscope, Le Spot, Jazz 70, and Paloma

Off-Campus Mont Duplan Sports Complex N%EEmes Collectif la M%E9andre

L’événement Fantôme Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes