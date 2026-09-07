FANTÔMES PARTY, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

FANTÔMES PARTY Samedi 17 octobre, 14h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit et ouvert à tous. Réservation au 0321873715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00

Au foyer, avant la représentation du spectacle PILLOWGRAPHIES du samedi 17 à 16h30, venez participer à un atelier de création de costumes de fantôme suivi de jeux d’expression corporelle. Munissez-vous d’un pantalon ou collant noir et d’un drap blanc.

Atelier en continu de 14h à 15h45.

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

Atelier parents-enfants autour du spectacle PILLOWGRAPHIES