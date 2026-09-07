FANTÔMES PARTY, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
FANTÔMES PARTY Samedi 17 octobre, 14h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit et ouvert à tous. Réservation au 0321873715
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00
Au foyer, avant la représentation du spectacle PILLOWGRAPHIES du samedi 17 à 16h30, venez participer à un atelier de création de costumes de fantôme suivi de jeux d’expression corporelle. Munissez-vous d’un pantalon ou collant noir et d’un drap blanc.
Atelier en continu de 14h à 15h45.
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Atelier parents-enfants autour du spectacle PILLOWGRAPHIES
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