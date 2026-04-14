Fashion Folklore. Costumes populaires et haute couture, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Fashion Folklore. Costumes populaires et haute couture Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Cette communication revient sur l’exposition Fashion Folklore – costumes populaires et haute couture (Mucem, 2023), conçue par Marie-Charlotte Calafat et Aurélie Samuel. En confrontant la création contemporaine et la collecte ethnographique issue du musée d’Ethnographie du Trocadéro, du Musée des Arts et Traditions Populaires et du Musée de l’Homme, elle interroge les circulations entre costume populaire et haute couture. À travers objets, images et scénographie, l’exposition explore les notions d’inspiration et d’appropriation et redéfinit la mode comme champ d’histoire de l’art.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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