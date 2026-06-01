Fashion victimes : souffrir pour plaire à l’Empereur, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Fashion victimes : souffrir pour plaire à l’Empereur 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:45:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Du corset trop serré à la crinoline excessivement large, en passant par les teintures à l’arsenic ou les tissus inflammables, la mode peut parfois se révéler redoutable… voire létale ! À travers les collections du Château de Fontainebleau, cette visite propose d’explorer les histoires funeste et les excès de la mode du XIXe siècle.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art