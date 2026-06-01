Fashion-Z : Recherches en mode. Les étudiants et doctorants en écoles de mode pitchent leurs travaux, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
Fashion-Z : Recherches en mode. Les étudiants et doctorants en écoles de mode pitchent leurs travaux, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Fashion-Z : Recherches en mode. Les étudiants et doctorants en écoles de mode pitchent leurs travaux Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Inspiré de « Ma thèse en 180 secondes », cet exercice transpose le format et invite étudiants et doctorants en école de mode à relever le défi : condenser leurs mémoires en trois minutes chrono ! Ces travaux hybrides décloisonnent les frontières entre théorie et pratique. Chaque mémoire se matérialise dans un ouvrage unique où l’iconographie devient langage. La recherche s’incarne, le concept prend forme.
En 180 secondes, les étudiants défendent leur démarche, révèlent leurs obsessions créatives et partagent la singularité de leur regard. Une performance collective qui célèbre la mode comme territoire de pensée autant que de création.
Carte blanche au Campus Mode / Fashion Z
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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