Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Fast, ou peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ?

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:30:00

fin : 2027-02-09 21:30:00

Date(s) :

2027-02-09

Fast explore avec humour et réflexion l’impact de la fast fashion sur nos vies, une des industries les plus polluantes de la planète qui vise à produire toujours plus à des prix toujours plus bas.

Naviguant entre moments humoristiques et émotions fortes, Didier Poiteaux et son complice Olivier Lenel interrogent, de façon ludique et sans jugement, notre manière de consommer et cherchent à comprendre comment notre modèle économique influence nos désirs et fabrique de nouveaux besoins.

Entre voyage intime, travail documentaire et témoignages poignants, ce spectacle vivant et interactif met en lumière les contradictions de notre société, tout en nous encourageant à agir.

Dès 13 ans

Durée 1h05 .

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Fast, ou peut-on se réapproprier nos désirs dans une société de consommation ? La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon