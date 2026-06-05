Fatoumata Diawara La Vapeur Dijon

Dijon

Fatoumata Diawara

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Femme libre avant tout, Fatoumata Diawara utilise l’art comme un chemin. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions et surtout de faire danser son public. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fatoumata Diawara

L’événement Fatoumata Diawara Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)