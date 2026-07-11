Fatoumata Diawara Fontenay-le-Comte
mercredi 2 décembre 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Fatoumata Diawara
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02 22:00:00
Date(s) :
2026-12-02
World music
Fatoumata Diawara est une énergie pure. Figure majeure de la scène musicale africaine contemporaine, elle déploie un univers vibrant où se mêlent rythmes traditionnels maliens, afrobeat, jazz, pop, électro et hip-hop. Sa voix lumineuse et puissante raconte l’Afrique, ses douleurs, ses espoirs et ses joies retrouvées, chantés dans sa langue maternelle, le bambara.
Femme libre avant tout, elle transforme son parcours personnel en une œuvre engagée, abordant à travers ses chansons les thèmes de l’excision, du mariage forcé ou de l’émancipation des femmes.
Chanteuse, compositrice et guitariste émérite, Fatoumata Diawara s’est imposée au fil de trois albums salués par la critique et de collaborations prestigieuses avec Oumou Sangaré, Bobby Womack, Herbie Hancock, Paul McCartney, Amadou et Mariam, Dee Dee Bridgewater ou récemment Damon Albarn, David Walters et M dans toute l’aventure Lamomali.
Sur scène, son charisme magnétique et sa générosité emportent le public dans un tourbillon d’émotions et de rythmes. Une présence rare,
bouillonnante et inoubliable !
Durée 1h30 I Tout public
Placement libre assis
Tarif B
Plein tarif (hors abonnement) 30€
Tarif partenaires (hors abonnement) 26€
Tarif réduit (hors abonnement) 20€
Abonnés tout public 25€
Abonnés tarif réduit 18€ .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
World music
L’événement Fatoumata Diawara Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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