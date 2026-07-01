Fatoumata Diawara, La Vapeur, Dijon
mercredi 7 octobre 2026 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Fatoumata Diawara Mercredi 7 octobre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or
De 5.50 à 33€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:59:00+02:00
Fatoumata Diawara /ML
Femme libre avant tout, Fatoumata Diawara utilise l’art comme un chemin. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions et surtout de faire danser son public.
La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/fatoumata-diawara »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, pop mandingue La Vapeur Concert
DR
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Patrimoine en jeux Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 1 juillet 2026
- Dijon la nuit Office de tourisme Dijon 3 juillet 2026
- Les Fêtes de la Vigne Dijon 4 juillet 2026
- Visite Dijon, jungle urbaine! Dijon 7 juillet 2026
- Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne se dévoile Office de Tourisme Dijon 8 juillet 2026