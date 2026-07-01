Fatoumata Diawara, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Fatoumata Diawara Mercredi 7 octobre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:59:00+02:00

Fatoumata Diawara /ML

Femme libre avant tout, Fatoumata Diawara utilise l’art comme un chemin. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions et surtout de faire danser son public.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/fatoumata-diawara »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, pop mandingue La Vapeur Concert

DR