Faut que çà tourne, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Faut que çà tourne Dimanche 26 avril, 11h00, 15h00 pont de la citadelle Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:45:00+02:00

Ils sont trois gars un peu dégingandés, disparates dans leur allure et pourtant étrangement semblables. Il y a une grande roue en bois qui semble les attendre, ils ont un plan, il y a des tas de caisses, ils ont une mission… Mais laquelle ? Leur Grand Projet, c’est la construction d’une machine unique qui s’inscrit dans la recherche du mouvement perpétuel et qui produirait une musique répétitive, incessante et cyclique. Pendant toute la durée du spectacle, les trois bonshommes vont se débattre avec leurs recherches, collaborer, s’opposer, faire de la musique, chanter, danser, expérimenter afin d’arriver à l’objectif suprême : la Bio-Mécanique du Mouvement Sonore. À la fois savants-chercheurs en pataphysique et mécaniciens de l’improbable, ces trois curieux bonshommes puisent dans un amoncellement de bric-à-brac sans queue ni tête, pour donner vie à des sons circulaires, à des chorégraphies giratoires et autres mélopées rotatives.

Dans le cadre des Journées des espaces fortifiés.

Spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle de la CA2BM

Durée : 45 min / À partir de 5 ans

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]

spectacle proposé dans le cadre de la programmation culturelle de la CA2BM

Compagnie La Roulotte Ruche