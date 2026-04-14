Visite libre de la Citadelle de Montreuil sur mer, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Visite libre de la Citadelle de Montreuil sur mer 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, construite sur les bases d’un château royal médiéval. Elle a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques le 18 décembre 1926. Entre nature et fortifications, venez découvrir ce site historique, porte d’entrée du patrimoine de la Côte d’Opale.

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]

Venez découvrir ce site historique, porte d’entrée du patrimoine de la Côte d’Opale.

Benoit bremer