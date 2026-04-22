Faut qu’on se réunisse ! Neuvy-Deux-Clochers
Faut qu’on se réunisse ! Neuvy-Deux-Clochers vendredi 7 août 2026.
Neuvy-Deux-Clochers
Faut qu’on se réunisse !
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Quand la pleine lune se lève, les ombres murmurent… saurez-vous les écouter ?
À chaque pleine lune, d’étranges personnages surgissent pour faire renaître le souvenir de l’Ancien. Invisibles pour certains, bien réels pour d’autres, ils perpétuent une histoire transmise de génération en génération, comme un secret précieusement gardé. Entre mystère et poésie, ce récit invite petits et grands à ouvrir leurs sens et à franchir la frontière du visible. Car seuls ceux qui savent regarder autrement et écouter attentivement pourront percevoir ces présences et comprendre leur message. Alors, laissez-vous porter par l’imaginaire… ouvrez grands les yeux, tendez l’oreille, et peut-être serez-vous de ceux qui voient et entendent. .
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr
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English :
When the full moon rises, the shadows whisper? will you listen?
L’événement Faut qu’on se réunisse ! Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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