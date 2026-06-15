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FauWst Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

FauWst Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : Place Marcel Carné

Adresse : Espace Marcel Carné (EMC) théâtre

Ville : 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Département : Essonne

Début : jeudi 3 décembre 2026

Fin : jeudi 3 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 15

Saint-Michel-sur-Orge

FauWst

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Nous retrouvons le collectif Bajour associé à l’EMC. Il revisite avec l’inventivité et l’humour qu’on lui connaît le mythe de Faust !
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33  billetterie@emc91.org

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English :

We’re back with the Bajour collective in partnership with the EMC. With their trademark creativity and humor, they’re putting a fresh spin on the Faust legend!

L’événement FauWst Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Coeur Essonne

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