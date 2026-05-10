#FEDJ19 JAM SESSION avec CALOÉ Le Baiser Salé Paris
#FEDJ19 JAM SESSION avec CALOÉ Le Baiser Salé Paris dimanche 30 août 2026.
Chanteuse, compositrice, improvisatrice, Caloé mêle
avec brio jazz, pop, folk et musique classique, offrant une musique riche en émotions et en nuances. Née dans une famille de mélomanes, Caloé commence le violon à 4
ans et l’improvisation fait immédiatement partie de son langage. C’est à l’adolescence qu’elle découvre le jazz et elle lui restera fidèle. Son premier album, Saisons, sorti en 2020, révèle une artiste poétique et raffinée, saluée par la critique. Sur scène, Caloé captive son public par sa présence généreuse, sa technique vocale impeccable et son jeu de scat maîtrisé. Elle anime également des jam sessions tout au long de l’annéez au Baiser Salé, offrant aux jeunes talents une tribune pour s’exprimer et partager leur passion.
Une voix qui fait voyager = Une voix d’exception qui incarne le jazz vocal français avec élégance et inventivité.
Le dimanche 30 août 2026
de 21h00 à 00h00
Le samedi 29 août 2026
de 21h00 à 00h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T00:00:00+02:00;2026-08-30T21:00:00+02:00_2026-08-30T00:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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