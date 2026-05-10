FEDJ19 JAM SESSION avec LUDOVIC DE PREISSAC Le Baiser Salé Paris

Pianiste, compositeur et arrangeur passionné, il réunit pour le festival estival de jam des musiciens d’exception autour d’un même esprit : celui de la rencontre et de la création spontanée. Ici, la jam n’est pas un simple prolongement du concert, mais un principe fondateur : un espace ouvert où chacun peut s’exprimer, écouter, répondre et faire naître l’instant.

La soirée débute par 45 min de concert dirigée par Ludovic de Pressac, qui en pose les couleurs, les thèmes et l’énergie. Puis la scène s’ouvre : musiciens confirmés et invités s’y succèdent, se croisent, improvisent ensemble. Les échanges se tissent, les styles se mêlent, et la musique prend vie dans l’instant, sans filet.

Plus qu’un concert, ces soirées incarnent l’essence même de la jam session : unmoment unique, imprévisible, où le public assiste à la création en train de se faire. jusqu’au bout de la nuit par cette célébration vivante du jazz.

Ludovic de Preissac transforme la scène du Le Baiser Salé en un terrain d’expression libre et bouillonnant.

Le samedi 01 août 2026

de 21h00 à 00h00

Le vendredi 31 juillet 2026

de 21h00 à 00h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T00:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T00:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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