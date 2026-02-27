Fééries de Noël

Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-11-28

Une atmosphère chaleureuse et festive enveloppe le château, où la magie de Noël dialogue avec l’histoire et l’esprit des lieux. Le thème Automates et merveilles mécaniques se déploie en 2026, transformant le château en un atelier de Noël léonardien en pleine effervescence.

Dès le dernier WE de novembre, le Clos Lucé est investi par des automates, des jouets mécaniques, des figures articulées et des objets animés certains, anciens et rares, sont présentés grâce à des prêts de musées ; d’autres invitent à la manipulation. Engrenages, roues et systèmes articulés ponctuent les salles et ornent les branches des sapins.

Un univers végétal accompagne le parcours, composé de lys, d’olivier, de violettes, d’amaryllis et de roses de Noël, en écho aux fleurs évoquées par Léonard de Vinci dans ses écrits. Les feux crépitent dans les cheminées. A l’extérieur, des installations lumineuses accueillent les visiteurs et pendant les vacances scolaires, ateliers créatifs, spectacles d’automates et même des Fééries nocturnes les 29 et 30 décembre. 20 .

Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 73

English :

A warm, festive atmosphere envelops the château, where the magic of Christmas converses with the history and spirit of the place. The Automata and Mechanical Marvels theme unfolds in 2026, transforming the château into an effervescent Leonardian Christmas workshop.

L’événement Fééries de Noël Amboise a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE AMBOISE