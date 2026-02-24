Félicien Brut et l’Orchestre Universitaire CCM Jean Gagnant Limoges

Félicien Brut et l’Orchestre Universitaire

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-30

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs de l’Université de Limoges, le soliste Félicien Brut s’allie à l’Orchestre Universitaire pour donner un spectacle musical, sous la direction de Anne Maugard.

Des ondes de France Musique à la Cérémonie d’Ouverture des Jeux de Paris 2024, véritable conteur sur scène, porteur d’une ferme volonté de faire mieux connaître son instrument, le musicien vous emportera dans son univers.

Réservations en ligne ou auprès du service culturel de l’Université. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53

English : Félicien Brut et l’Orchestre Universitaire

L’événement Félicien Brut et l’Orchestre Universitaire Limoges a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Limoges Métropole