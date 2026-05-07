FÉLIX CÔTE / Le roi se meurt Conservatoire Charles Munch – Annexe Piver Paris

Installation cinétique

Le roi se meurt est une installation cinétique dans laquelle est convoqué le souvenir de la maison d’enfance de l’artiste. Hommage à la pièce d’Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, dans laquelle un monarque apprend un matin sa mort imminente, l’installation anticipe la disparition d’un témoin discret du foyer : la chaise du salon. Celle-ci réinterprète une dernière fois ses gestes quotidiens et se confronte à sa fin prochaine. Dans une reconstitution partielle du salon, cet objet populaire est transformée en une sculpture suspendue et animée par un système de câbles et moteurs. Le souvenir devient machine et est mis en tension par la technologie. La séquence, qui se répète en boucle, permet à la chaise de se faire entendre une dernière fois.

Le travail de Félix Côte cherche à entrer en résistance avec les mécanismes d’obsolescence des industries numériques contemporaines. Dans ses installations et vidéos, il met en jeu technologie et intimité en détournant des éléments de mobilier domestique. Portes, chaises et vieilles imprimantes sont mis en tension par la logique computationelle.1

1La pensée computationnelle s’intéresse à la résolution de problèmes, à la conception de systèmes ou même à la compréhension des comportements humains.

Avec le soutien du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains et de l’Héxagone, Scène Nationale Arts et Science.

Avec le soutien du Conservatoire Municipal Charles Münch

Cette œuvre convoque le souvenir de la maison d’enfance de l’artiste, en hommage à la pièce éponyme d’Eugène Ionesco

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Conservatoire Charles Munch – Annexe Piver 7, Passage Piver 75011 Paris

http://felixcote.fr



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