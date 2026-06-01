Femmes en robe en mouvement vers la liberté (1880-1930) ? : dialogues entre les arts, Mines Paris – Université PSL, Fontainebleau

Femmes en robe en mouvement vers la liberté (1880-1930) ? : dialogues entre les arts Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Mines Paris – Université PSL Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

A partir de l’ouvrage de Georges Vigarello, La Robe, l’atelier propose à la fois une synthèse d’extraits significatifs et met cette pensée originale en rapport avec des scénographies d’expositions qui ont trait à la question de la mode entre 1880 et 1930. L’atelier ménagera un temps d’échanges de pratiques autour des médiations possibles en classe portant sur la mode et en particulier la robe.

Mines Paris – Université PSL 35 Rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art