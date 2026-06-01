Femmes en robe en mouvement vers la liberté (1880-1930) ? : dialogues entre les arts, Mines Paris – Université PSL, Fontainebleau
Femmes en robe en mouvement vers la liberté (1880-1930) ? : dialogues entre les arts, Mines Paris – Université PSL, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Femmes en robe en mouvement vers la liberté (1880-1930) ? : dialogues entre les arts Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Mines Paris – Université PSL Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
A partir de l’ouvrage de Georges Vigarello, La Robe, l’atelier propose à la fois une synthèse d’extraits significatifs et met cette pensée originale en rapport avec des scénographies d’expositions qui ont trait à la question de la mode entre 1880 et 1930. L’atelier ménagera un temps d’échanges de pratiques autour des médiations possibles en classe portant sur la mode et en particulier la robe.
Mines Paris – Université PSL 35 Rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau 5 juin 2026