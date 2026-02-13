Femmes et sculptures, Devant le Palais Rihour, place Rihour, Lille

Femmes et sculptures Dimanche 8 mars, 14h00 Devant le Palais Rihour, place Rihour Nord

Gratuit, sur réservation

A l’occasion de de la journée des droits des femmes, nous vous proposons une visite guidéemettant l’accent sur notre matrimoine local. Vous le découvrirez, de nombreuses femmes peuplent des édifices et des bâtiments…

Une belle occasion de redonner la parole aux femmes oubliées de l’histoire !

Devant le Palais Rihour, place Rihour Place Rihour Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Pourquoi ne pas faire un pas de côté et explorer l’une des facettes de notre matrimoine ? Muses, déesses, résistantes ou ouvrières… partez à leur rencontre !

Ville de Lille