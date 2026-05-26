Femmes, noires, féministes ! Exposition d’archives Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Venez découvrir une sélection de documents sur le thème des femmes africaines et des féminismes noirs. Du regard colonial porté sur les femmes d’Afrique Noire, en passant par les associations féminines aux Antilles, les luttes des femmes migrantes, les conférences internationales, la place des femmes afrodescendantes dans les mouvements français des années 70 et 80, les mouvements queer jusqu’à quelques grandes figures incontournables du féminisme et de la création artistique actuelle, nos collections rassemblent photographies, cartes postales, affiches, brochures, revues et articles de presse retraçant l’histoire de ces luttes d’émancipation.

Pour compléter l’exposition, voici une bibliographie

qui brasse plus largement le sujet : condition des femmes en Afrique et

dans les diasporas, grandes figures de la littérature ou de l’histoire,

colonisation, migration, Black feminism américain, intersectionnalité,

féminisme décolonial ou encore, féminisme en ligne.

Regard sur l’histoire des femmes afrodescendantes et de leurs luttes, d’après les archives de la bibliothèque Marguerite Durand

Du mardi 26 mai 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

mercredi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T16:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T13:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T13:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T13:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-02T13:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T13:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T13:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-09T13:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T13:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T13:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-16T13:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T13:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T13:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T13:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-23T13:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T13:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T13:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T13:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-30T13:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T13:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T13:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) et trouvez le meilleur itinéraire

