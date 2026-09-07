Femmes sur le fil, Le Majestic, Carvin

Informations pratiques

Femmes sur le fil Vendredi 18 septembre, 20h00 Le Majestic Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public à partir de 14 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

La rencontre entre Filage et Camille Blanc date de 2020. Nous l’avons d’abord accompagnée dans le cadre de Parcours Pluriels, tutorat d’artistes émergents. Son engagement et la thématique de son projet de spectacle nous ont accrochées et séduites.

Un spectacle entre danse et acrobatie, un corps mis à l’épreuve, où dans chaque mouvement s’inscrit la puissance et la fragilité.

Sur le plateau, deux agrès, un cube ouvert et un fauteuil, le corps comme sur un fil cherche constamment l’équilibre pour éviter la chute.

Des textes témoins, des récits, des vies en pointillés disent la lutte et la pulsion de vie qui tient debout toutes ces femmes pour échapper au cauchemar du réel.

Ici, le corps relaie les mots. La danse est une manière de faire front tel un entraînement au combat.

Aller jusqu’au bout, ne pas lâcher, s’effondrer, se relever, lâcher prise, perdre le sens, s’acharner, expulser la colère, se replier sur soi, perdre le contrôle, chuter… Et tenir debout pour s’échapper…

Femmes sur le fil est un solo de danse, théâtre et vidéo qui porte les récits de femmes victimes de violences, rencontrées au fil de nombreux ateliers sur le territoire des Hauts-de-France.

Conception et interprétation Camille Blanc

Avec les récits et témoignages de Addys, Audrey, Christèle, Corinne, Dorine, Georgine, Laura, Léonie, Lucie, Lydia, Lydie, Marie-Paule, Myriam, Ophélie, Sandra & Valérie

Dramaturgie Martine Cendre

Conseiller mise en scène, textes Guy Alloucherie

Conseiller danse acrobatie Frédéric Arsenault

Création vidéo Alexandre Rabozzi

Création décor et régie générale Sébastien Pin

Création et régie lumières Juliette Delfosse

Production & Diffusion Anne Delmotte

Production Filage

En coproduction avec la Compagnie Hendrick Van Der Zee ; la Maison de l’Art et la Communication de Sallaumines, la scène Europe de la ville de Saint-Quentin ; Espace Culturel de la Gare de Méricourt ; Le Centre André Malraux d’Hazebrouck.

Soutien pour l’accueil en résidence La Maison du projet Porte Mine de Lens ; Le Palais du littoral de Grande Synthe ; la compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange ; le Channel de Calais.

Réalisé avec l’aide du ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France et le soutien à la création de la ville de Lille.

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Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321747437 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culture@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lemajesticcarvin/ »}] [{« data »: {« author »: « Filage », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Femmes Fil_teaserHD », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1727601982-8008750a78528b0f025b10d6b87509d7d37c1210a12a824b6fe88976850f736c-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/867085400 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user201547998 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Un solo où la danse marche sur un fil tendu entre force et fragilité, pour raconter — corps en avant — la lutte des femmes qui refusent de tomber. Spectacle