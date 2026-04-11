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Fenestival Châlons-en-Champagne

Fenestival Châlons-en-Champagne dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Quartier Vallée Saint-Pierre

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Fenestival

Quartier Vallée Saint-Pierre Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Animations gratuites de 11h à 17h30 et vide-greniers de 8h à 17h30.
Spectacles, concerts, démonstrations.

Buvette et restauration sur place.

Avec la participation du centre social et culturel municipal Vallée Saint-Pierre.   .

Quartier Vallée Saint-Pierre Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 38 24 

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English : Fenestival

L’événement Fenestival Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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