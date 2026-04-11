Châlons-en-Champagne

Fenestival

Quartier Vallée Saint-Pierre Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Animations gratuites de 11h à 17h30 et vide-greniers de 8h à 17h30.

Spectacles, concerts, démonstrations.

Buvette et restauration sur place.

Avec la participation du centre social et culturel municipal Vallée Saint-Pierre. .

Quartier Vallée Saint-Pierre Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 38 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fenestival

L’événement Fenestival Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne