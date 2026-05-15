Féria invite Discobole Cie & Label Atelier du Plateau Paris

Celle-ci, portée par le contrebassiste Théo Girard et le guitariste Stéphane Hoareau, développe depuis plusieurs années des projets où s’acoquinent et se métissent à foison l’improvisation, le maloya, le jazz et l’électro acoustique. Le mélange obtenu par ces alliages sonne comme une véritable potion magique sonore, une transe pour petites et grandes oreilles. Leurs projets se développent souvent en grands formats, à l’instar de la création Tenir Fête concoctée pour l’occasion rassemblant 30 à 40 musicien·nes professionnel·les et amateurs de l’orchestre Le Grand Marcel. Tandis que d’autres comme Trans Kabar, Ritual Riots, Shamane ou Grand Sorcier ensorcellent tant et si fort de grooves hallucinants qu’on en oublie qu’ils ne sont qu’une poignée à jouer.

Tandis que d’autres encore vous emmènent « Arpenter la Contrée » avec trois contrebasses spatialisées.

C’est avec cet esprit de fanfare et de démesure que la compagnie Discobole concocte cette 10ème Féria où les musiques traversent les corps, la rue, une école élémentaire, un collège et un Ehpad du quartier, où le brassage, les rituels sonores et la fête populaire seront les banderoles de ce rendez-vous.

avec : Théo Girard, Stéphane Hoareau, Antoine Berjeaut, Hector Léna-Schroll, Hélène Duret, Nicolas Naudet, Camille Maussion, Nicolas Stephan, Selma Namata Doyen, David Doris, Clémence Gaudin, Ianik Tallet, Claude Saturne, David Aknin, Olivia Scemama, Louis Prado, Sakina Abdou, Olivier Lété, Romane Deconfin,Nicolas Canot, Maxime Rouayroux, Antonin Leymarie et Csaba Palotaï, musicien·nes.

Pour la dixième édition de son festival à débordement Féria, l’Atelier du Plateau invite Discobole Cie & Label à investir son lieu et les alentours.

Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit sous condition

Tarifs selon les évènements à retrouver sur notre site.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/tempsfort/feria-invite-discobole-cie-label/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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