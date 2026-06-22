Mayenne

FERIA SUR LA CALE

La Cale Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Pour prolonger l’été sur la Cale…

La JCI Haute Mayenne vous donne rendez-vous pour une journée festive sur La Cale aux couleurs des férias !

Au programme animations tout au long de la journée, bonne humeur garantie avec un DJ set en soirée. vivez l’ambiance chaleureuse et conviviale des férias… à Mayenne ! .

La Cale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire hautemayenne@jcef.asso.fr

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English :

To extend the %E9t%E9 on the Cale…

L’événement FERIA SUR LA CALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co