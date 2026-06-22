FERIA SUR LA CALE Mayenne
FERIA SUR LA CALE Mayenne samedi 5 septembre 2026.
Mayenne
FERIA SUR LA CALE
La Cale Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Pour prolonger l’été sur la Cale…
La JCI Haute Mayenne vous donne rendez-vous pour une journée festive sur La Cale aux couleurs des férias !
Au programme animations tout au long de la journée, bonne humeur garantie avec un DJ set en soirée. vivez l’ambiance chaleureuse et conviviale des férias… à Mayenne ! .
La Cale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire hautemayenne@jcef.asso.fr
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English :
To extend the %E9t%E9 on the Cale…
L’événement FERIA SUR LA CALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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