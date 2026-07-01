UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Ferme nomade, Jardin des plantes, Lille

dimanche 2 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Ferme nomade, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Ferme nomade Dimanche 2 août, 15h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Rendez-vous pour une balade sensorielle mêlant histoires, gestes et découvertes.
 Guidé par une maraîchère et une danseuse, explore un autre lien au vivant, affine tes sens et découvre la nature sous un nouveau regard, autrement.
 Avec Cats & Snails.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Balade sensorielle

À voir aussi à Lille (Nord)