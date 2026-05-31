La Cité du Petit Peuple de bois – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

La Cité du Petit Peuple de bois – La Folie Continue #3 Dimanche 5 juillet, 14h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

À partir des pièces de construction mis à disposition venez construire la Cité du Peuple de Bois, nous aurons besoin de l’imaginaire et des bras de toutes et tous !

Jeux & Tartines propose des installations sur le thème de la nature et des 5 sens. Dans cet entresort qui prend la forme d’un jeu de construction, les enfants et adultes peuvent créer un bonhomme unique, à l’aide de rondins et autres formes de bois brut, et participer à la cité du Peuple de Bois.

Grâce aux plus de 6000 pièces mises à disposition, chacun peut laisser libre cours à son imagination pour construire bâtiments, véhicules, animaux … qui viendront reformer la Cité du Peuple de Bois. Ainsi, c’est tout un monde qui se créé grâce à la participation de chacun.

Un moment de création et d’expérimentation collective à partager en famille !

À partir de 2 ans (enfant accompagné d’un adulte)

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Par la compagnie Jeux & Tartines

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite la compagnie Jeux & Tartines pour un après-midi de création et d’expérimentation collective à partager !

Compagnie Jeux et Tartines