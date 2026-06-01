Fermes en Fête – Bio, Pépinières de Tournay, Ozon

Fermes en Fête – Bio 6 et 7 juin Pépinières de Tournay Hautes-Pyrénées

Evénement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les 6 et 7 juin, près de 130 fermes d’Occitanie ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs locaux et touristes en quête du 100% Fermier !

Une opération menée dans 7 départements d’Occitanie : Gers – Haute-Garonne – Hautes-Pyrénées – Lot – Pyrénées-Orientales – Tarn – Tarn et Garonne

Un week-end pour vous étonner, toute l’année pour vous accueillir !

Les producteurs fermiers membres du réseau Bienvenue à la Ferme, renouvellent leur rendez-vous fermier en Occitanie pour fêter l’arrivée des beaux jours !

Tout au long du week-end, de nombreuses festivités et animations seront proposées, l’occasion idéale de rencontrer les agriculteurs de votre territoire.

Au programme : visites de fermes, repas et marchés fermiers, randonnées gourmandes, ateliers, animations et jeux pour enfants,…

Savourez le goût des produits 100 % fermiers tout en partageant les savoir-faire du monde agricole. Laissez-vous surprendre tout naturellement et venez emprunter un itinéraire fermier !

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Pépinières de Tournay Cami de Castera, 65190 Ozon Ozon 65190 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 36 27 29 »}]

Les 6 et 7 juin, près de 130 fermes d’Occitanie ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs locaux et touristes en quête du 100% Fermier ! bio Occitanie

Chambres d’agriculture d’Occitanie