Fermes en fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Cami de Castera, 65190 Ozon, Ozon

Fermes en fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves 6 et 7 juin Cami de Castera, 65190 Ozon Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves

Sandrine Lamarque & Clément Bruinaud

Cami de Castera, 65190 Ozon

CONTACT : 06 22 36 27 29 – pepinieresdetournay@gmail.com

PRODUCTIONS : Arbustes, arbres ornementaux, plantes

vivaces, arbres fruitiers et plants de légumes printaniers.

ANIMATIONS : Les samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 19h.

Découverte des pépinières. Échanges et conseils sur le thème

du jardin dans sa globalité.

Cami de Castera, 65190 Ozon Ozon Ozon 65190 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:pepinieresdetournay@gmail.com »}]

Découverte des pépinières. Échanges et conseils sur le thème du jardin dans sa globalité.