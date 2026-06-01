Fermes en fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Cami de Castera, 65190 Ozon, Ozon
Fermes en fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Cami de Castera, 65190 Ozon, Ozon samedi 6 juin 2026.
Fermes en fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves 6 et 7 juin Cami de Castera, 65190 Ozon Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves
Sandrine Lamarque & Clément Bruinaud
PRODUCTIONS : Arbustes, arbres ornementaux, plantes
vivaces, arbres fruitiers et plants de légumes printaniers.
ANIMATIONS : Les samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 19h.
Découverte des pépinières. Échanges et conseils sur le thème
du jardin dans sa globalité.
Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Cami de Castera, 65190 Ozon Ozon Ozon 65190 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 36 27 29 »}]
Découverte de la pépinière, échanges et conseils
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